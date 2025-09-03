Tag des offenen Denkmals und Tag der Zivilcourage

Schifferstadt. Am Sonntag, 14. September öffnet die Stadt Schifferstadt in Zusammenarbeit mit den Stadtführern und der katholischen Kirche zwei Denkmäler zum Tag des offenen Denkmals: das Alte Rathaus und die Kirche St. Jakobus. Beide Sehenswürdigkeiten können kostenlos und ohne Voranmeldung zu den genannten Zeiten besucht werden.

Stadtführer Hans Benedom bietet um 14 Uhr einen Rundgang um und im Alten Rathaus mit vielen interessanten Erklärungen an. Das Alte Rathaus in Schifferstadt zählt zu den schönsten und interessantesten Fachwerk-Rathäusern der Pfalz und ist mit seiner halboffenen, steinernen Erdgeschosshalle und dem gezierten Fachwerk in den Obergeschossen ein hervorragendes Beispiel für ein repräsentatives Rathaus aus dem 16. Jahrhundert.

Über die katholische Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße 14, informiert Pfarrsekretär Georg Eckrich um 15 Uhr. Von allen Kirchen Schifferstadts gibt es von St. Jakobus die ältesten historischen Unterlagen. Im Jahr 1101 bestätigte Kaiser Heinrich IV. der Domkirche in Speyer den Besitz einer Kirche in Schifferstadt. Erbaut wurde die Kirche in ihrer heutigen Gestalt 1860. Der Turm (Unterschoss) ist das älteste Baudenkmal in Schifferstadt und stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Schifferstadt. Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage wird es am Freitag, 12. September von 9 bis 12:30 Uhr einen Infostand auf dem Schifferstadter Wochenmarkt geben. Vielleicht kennen auch Sie diese oder eine ähnliche Situation: Sie würden gerne eingreifen, aber es fehlt der Mut, die richtigen Worte oder die Ideen, was zu tun ist, um Menschen beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen. Kommen Sie mit den Sicherheitsberaterinnen und -beratern für Senioren, der Polizeiinspektion Schifferstadt und Zivilcouragetrainerin Andrea Barie ins Gespräch. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Weitere Informationen: www.bundesnetzwerk-zivilcourage.de