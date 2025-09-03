Kunst-Ausstellung „Zwei Künstler – zwei Wege“

Am Dienstag, 9. September eröffnet die Ausstellung „Zwei Künstler – zwei Wege“ um 19 Uhr im Obergeschoss des Alten Rathauses, Marktplatz 1, in Schifferstadt. Gezeigt werden Aquarelle von Jolanda Walther und Mixmedia von Horst Steier.

Horst Steier, der in Schifferstadt wohnt und auch geboren ist, hat bei vielen Ausstellungen im In- und Ausland seine Kunstwerke präsentiert. Nach einer handwerklichen Ausbildung hat er die Kunstschule in Mannheim besucht und ein Studium als Diplom Designer abgeschlossen.

Jolanda Walther lebt und arbeitet seit über 35 Jahren in Deutschland als freischaffende Künstlerin und Maskenbildnerin für TV, Film und Theater.

In ihren Arbeiten finden sich Erzählungen von ihren jahrzehntelangen Erfahrungen in den Bereichen bildende Kunst, Theater und Bildung. Die Ausstellung ist außer bei der Vernissage an den darauffolgenden Wochenenden: 13. und 14.09., 20. und 21.09., 27. und 28.09. und 04. und 05.10. in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Schifferstadt mit dem Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises.