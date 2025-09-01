Uwe Ochsenknecht erhält Preis für Schauspielkunst beim Filmfestival auf der Parkinsel

Der „Preis für Schauspielkunst“ 2025 geht an Uwe Ochsenknecht. Die feierliche Verleihung fand am Freitagabend um 18 Uhr im Zeltkino B statt. Im Anschluss präsentierte das Festival den aktuellen Film „Die Ironie des Lebens „(Deutschland 2025) von Regisseur Markus Goller, in dem Ochsenknecht an der Seite von Corinna Harfouch die Hauptrolle spielt.