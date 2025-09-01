Uwe Ochsenknecht erhält Preis für Schauspielkunst beim Filmfestival auf der Parkinsel

Veröffentlicht am: 1. September 2025|Kategorien: Top Thema|

Der „Preis für Schauspielkunst“ 2025 geht an Uwe Ochsenknecht. Die feierliche Verleihung fand am Freitagabend um 18 Uhr im Zeltkino B statt. Im Anschluss präsentierte das Festival den aktuellen Film „Die Ironie des Lebens „(Deutschland 2025) von Regisseur Markus Goller, in dem Ochsenknecht an der Seite von Corinna Harfouch die Hauptrolle spielt.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 1. September 2025

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt