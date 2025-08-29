Ab September: neue Öffnungszeiten für den Stadtpark

Von September bis Mai ist der Stadtpark zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich. Ein Schließdienst kümmert sich um die Einhaltung der Zeiten. Kontrollen seitens des Vollzugsdienst-Pools aus Schifferstadt, Limburgerhof und Mutterstadt finden regelmäßig statt. Bei nachweisbaren Verstößen werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ruhestörung oder Vandalismus können Beobachter tagsüber beim städtischen Vollzugsdienst unter 06235 / 440 melden. Nachts kann die Polizei unter 06235 / 4950 angerufen werden – ist der Vollzugsdienst-Pool aus Mitarbeitenden von Schifferstadt, Limburgerhof und Mutterstadt im Dienst, gibt die Polizei die Informationen dorthin weiter.