Ab September: neue Öffnungszeiten für den Stadtpark

Veröffentlicht am: 29. August 2025|Kategorien: Städtisches|

Von September bis Mai ist der Stadtpark zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich. Ein Schließdienst kümmert sich um die Einhaltung der Zeiten. Kontrollen seitens des Vollzugsdienst-Pools aus Schifferstadt, Limburgerhof und Mutterstadt finden regelmäßig statt. Bei nachweisbaren Verstößen werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ruhestörung oder Vandalismus können Beobachter tagsüber beim städtischen Vollzugsdienst unter 06235 / 440 melden. Nachts kann die Polizei unter 06235 / 4950 angerufen werden – ist der Vollzugsdienst-Pool aus Mitarbeitenden von Schifferstadt, Limburgerhof und Mutterstadt im Dienst, gibt die Polizei die Informationen dorthin weiter.

