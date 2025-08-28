Kreatives Flair zwischen Fachwerk und Kunst

Am Samstag, 30. August, und Sonntag, 31. August 2025, jeweils von 11 bis 18 Uhr, lädt das Stadtmarketing Schifferstadt wieder zum beliebten Kunsthandwerkermarkt ein. Unter dem Motto „Kreatives Flair zwischen Fachwerk und Kunst“ verwandelt sich die historische Innenstadt der Rettichmetropole in ein stimmungsvolles Schaufenster für hochwertiges Kunsthandwerk, kreatives Design und traditionelles Handwerk.

In diesem Jahr präsentieren sich rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller – rund zehn mehr als in den Vorjahren – mit einer vielfältigen Auswahl an handgefertigten Einzelstücken für Haus, Garten und Herz. Der Markt erstreckt sich über den Adlerhof, die Große Kapellenstraße, den Rathausvorplatz und über den Marktplatz vom Alten Rathaus bis zum Anwesen Dr. Kaufmann.

Zu entdecken gibt es unter anderem kunstvollen Schmuck, handgeschöpfte Naturseifen, kunsthandwerkliche Keramik, Buch- und Bilderkunst, textile Unikate für Groß und Klein sowie liebevoll gearbeitete Holz- und Drechselarbeiten. Besonders lebendig wird der Markt durch Vorführungen direkt an den Ständen: Ob Perlenweben, Gürtel aus Leder, Glasperlen, Drechslerarbeiten oder Holzschnitzkunst – viele Kunsthandwerkerinnen und -handwerker gewähren Einblicke in ihre Techniken und Prozesse. „Der Kunsthandwerkermarkt ist für uns mehr als nur ein Einkaufserlebnis – er ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration,“ betont Katrin Pardall vom Stadtmarketing Die Vielfalt und Qualität der Aussteller zeigen, wie lebendig und kreativ Handwerk heute ist.“

Auch musikalisch hat das Wochenende einiges zu bieten: Die beliebte Band „ARLO & friends“ begleitet das Marktgeschehen an beiden Tagen ab 13 Uhr mit ihrem mitreißenden Sound.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend, 30. August, um 19 Uhr: Dann lädt das Stadtmarketing zur stimmungsvollen Sommerserenade mit der Formation „PAARGOLD“ in das malerische Anwesen Dr. Kaufmann ein.

Verkaufsoffener Sonntag

Übrigens: Am Sonntag, 30. August laden die Geschäfte der Innenstadt zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Das direkt im Veranstaltungsgelände liegende Heimatmuseum öffnet anlässlich des Kunsthandwerkermarkts ebenfalls seine Pforten an beiden Tagen ab 11 Uhr.

Hinweis: Der Adlerhof und ein Teilbereich der Großen Kapellenstraße, sowie des Marktplatzes werden für den Verkehr anlässlich dieser Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August 2025 gesperrt. Ebenfalls werden einige Parkplätze in der Kirchenstraße während der Veranstaltung sowie zum Auf- und Abbau gesperrt (siehe extra Kasten