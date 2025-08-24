Der richtige Umgang mit der Motorsäge Kurs für Brennholz-Selbstwerber

Brennholz-Selbstwerber können sich in einem Seminar der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis am 12. und 13. September mit dem Umgang der Motorsäge vertraut machen. Die Teilnehmenden werden dabei sowohl in der Theorie als auch in der Praxis in die vorhandene Sicherheitsausstattung, die richtige Handhabung und die zu beachtenden Unfallverhütungsvorschriften beim Umgang mit einer Motorsäge eingewiesen. Die Theorie findet online statt, die Praxis im Waldpark Altrip.

Im ersten theoretischen Teil werden die Teilnehmenden am Freitag, 12. September, von 19 bis

21.15 Uhr online unter anderem über die Unfallverhütung, die Arbeitssicherheit, die Rettungskette Forst sowie die notwendige Wartung und Pflege der Motorsäge geschult. Am Samstag, 13. September, steht die Praxis vor Ort auf dem Programm: Unter anderem geht es dabei um das richtige Starten einer Motorsäge sowie die verschiedenen Schnitttechniken.

Die dafür benötigte persönliche Schutzausrüstung kann im Bedarfsfall gegen Gebühr gestellt werden. Ebenso gestellt werden Kettensäge, Kraftstoff und Betriebsmittel, benötigtes Instandsetzungs- und sonstiges Werkzeug, Übungsholz und Sägeböcke.

Bei erfolgreicher Teilnahme wird eine Bescheinigung ausgehändigt, die dazu berechtigt, liegendes Holz als „Brennholz-Selbstwerber“ zu bearbeiten. Die Gebühr beträgt 140 Euro, inkl. Verbrauchsmaterial und Gerätenutzung (Kettensäge, Kraftstoff und Betriebsmittel, benötigtes Instandsetzungs- und sonstiges Werkzeug, Übungsholz, Sägeböcke). Für die persönliche Schutzausrüstung werden zusätzlich je nach individuellem Bedarf bis zu 20 Euro vom Referenten in Rechnung gestellt. Er verfügt über die Zertifizierung und das Gütesiegel des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF).

Für den Online-Teil am Freitag erhalten die Angemeldeten den Link für die Teilnahme vor Kursbeginn an die angegebene E-Mail-Adresse. Bei bis zu 7 Personen ist der Treffpunkt für die Praxis am Samstag um 9 Uhr vor Ort. Bei mehr als 7 Teilnehmenden findet die Praxis in zwei Gruppen statt (1. Gruppe 8.15 Uhr, 2. Gruppe 13.30 Uhr). Die Teilnehmenden werden von der Kursleitung rechtzeitig über den Stand informiert und möglichst nach ihren Wünschen eingeteilt.

Anmeldung aus organisatorischen Gründen bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn: online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer J104115A02) oder per E-Mail an: kvhs-Rheinauen@vhs-rpk.de, Tel. 06236/4182 103 (nach Anmeldeschluss ist keine kostenfreie Stornierung mehr möglich).