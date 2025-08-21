Taschenascher gegen weniger Zigarettenkippen im Stadtgebiet

Veröffentlicht am: 21. August 2025

Am Freitag, 22. August laden Bürgermeisterin Ilona Volk und die städtischen Umweltbeauftragten Frank Schmitt und Sven Rudek von 10 bis 11 Uhr auf den Wochenmarkt auf dem Schillerplatz zu einer Infotreff zum Thema Zigarettenkippen ein.
Inwiefern schaden die Reste der Glimmstängel unserer Umwelt? „Wir wollen veranschaulichen, wie viel Kippen in unserer Stadt weggeworfen werden und mit der Verteilung von kostenlosen Taschenaschern für mehr Sauberkeit sorgen“, erklärt Frank Schmitt.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

