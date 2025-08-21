Ein Fest des Glaubens und der Vielfalt

Die Gemeinde St. Laurentius eröffnete mit ihrem Patronatsfest die diesjährigen Gemeindefeste. Es begann am Samstagabend bei einem Ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Albrecht Effler, Pfarrer Michael Erlenwein, den Mitgliedern des Ökumeneausschusses Maria Meinhardt, Silvia Roos, Dr. Reinhild Trapp und Rudi Hoffmann an der Orgel. Alle Ökumenischen Gottesdienste der Gemeindefeste beinhalten das Ober-Motto „Nur ein Gebet weit entfernt“, das bereits beim Ökumenischen Gottesdienst an Pfingstmontag am Mittellacher-Weiher aufgegriffen wurde und nun weitergeführt wird.