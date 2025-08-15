25 Jahre Summertime JAZZ in Limburgerhof

Am Sonntag, 17. August 2025, verwandelt sich der Park vor dem Schlösschen in Limburgerhof wieder in eine Bühne unter freiem Himmel – und das zu einem ganz besonderen Anlass: Der Summertime JAZZ feiert 25. Geburtstag. Seit einem Vierteljahrhundert zieht die Benefizveranstaltung des Lions Clubs Schifferstadt-Goldener Hut Musikfreunde aus nah und fern an.

Zum Jubiläum haben die Veranstalter zwei echte Hochkaräter eingeladen: die mitreißende TC-Bigband und die groovigen Millers Groove. Los geht es um 11 Uhr – dann füllen sich die Wege zwischen Blumenbeeten und alten Bäumen mit swingenden Rhythmen und sommerlicher Leichtigkeit.

Auch für den Gaumen ist gesorgt: Gemeinsam mit dem Salischen Hof werden feine Speisen, erfrischende Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Wer mag, kann es sich im Schatten der Zelte gemütlich machen, den Klängen lauschen und das besondere Flair genießen.

Ein weiteres Highlight: die Jubiläums-Tombola mit attraktiven Gewinnen – darunter als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen. Passend zum Anlass gibt es zudem einen eigens kreierten Winzersekt für 25 Euro, mit dem sich wunderbar auf das Jubiläum anstoßen lässt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Erlös unterstützt drei Projekte vor Ort: die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in der Kita „Villa Kunterbunt“ in Limburgerhof, ein Sportprojekt des „Taekwondo Teams“ Limburgerhof sowie die „DLRG Neuhofen e.V.“ zur Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen.