Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Schifferstadt

Am Donnerstagabend, dem 31. Juli 2025, kam es gegen 20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch sowohl aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss als auch aus dem Treppenhaus.