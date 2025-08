Jubiläumsfeier mit Jahrmarkt der Möglichkeiten

Die Anfangszeit der Ludwigshafener Werkstätten waren echte Pionierarbeit. 60 Jahre ist es her, seit die Arbeit in einem Jugendwohnheim in Ludwigshafen-Mundenheim mit 27 Jugendlichen begann. Heute beschäftigen die Werkstätten rund 600 Menschen mit Beeinträchtigungen. Am Donnerstag wurde das gefeiert, mit einem Jahrmarkt der Möglichkeiten in der Waldfesthalle.