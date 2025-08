Im Herbst wieder bespielbar Spielplatz

Sowohl der Spielplatz Am Schwanenweiher als auch der Spielplatz Großer Garten am Käthe-Kollwitz-Platz werden voraussichtlich im Herbst wieder bespielbar sein.

Am Schwanenweiher können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher über eine süße Kombination aus Biberrutsche und Schwanen-Wipptieren freuen. Für noch mehr Spielspaß wird die alte Schaukel gegen eine Hollywoodschaukel getauscht und der Sandkasten erstrahlt in neuem Glanz. Die Spielgeräte sind bereits beim Bauhof eingetroffen und können in den nächsten Wochen aufgebaut werden.

Nachdem das Holzschiff im Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz Großer Garten aus Sicherheitsgründen abgesperrt ist und demnächst abgebaut werden muss, ist ein neues geplant. Da der Kletterturm im gegenüberliegenden Spielbereich das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat und immer wieder Teile ausgetauscht werden müssen, wird er durch eine Spielburg für Kinder ab fünf Jahren ersetzt.

Viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter fragen sich: Wieso dauert der Umbau der Spielplätze so lange? Aus dem Referat Stadtplanung und Klimaschutz heißt es dazu: „Beim Bau eines Spielplatzes muss ein Vergabeverfahren durchgeführt werden, um zu entscheiden, welches Unternehmen den Auftrag zur Planung und Ausführung erhält. Die Art des Verfahrens richtet sich nach dem geschätzten Auftragswert. Davon ist wiederrum abhängig ob die Vergabe in einem Ausschuss beschlossen werden muss.“ Die Lieferzeiten für Spielplatzgeräte könne je nach Hersteller, Gerätetyp und Auftragslage stark variieren und bei kleineren Geräten bis zu sechs Wochen, bei größeren Geräten bis zu drei Monate dauern.

Aber warum stehen die Geräte schon und der Spielplatz ist noch immer gesperrt? „Beim Einbau von Spielgeräten mit Betonfundamenten ist die Aushärtung des Betons entscheidend für die Sicherheit und Stabilität. Die meisten Gerätehersteller empfehlen 28 Tage bis zur vollständigen Aushärtung und gewährleisten nur so eine volle Sicherheit. Je nach Witterung kann dies allerdings variieren.“, so das Referat Stadtplanung und Klimaschutz.

Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.