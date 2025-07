„Swinging Schifferstadt“: Jazznacht in sieben Locations Gaststättenfestival

Sieben Locations und sieben Bands, dazu eine laue Sommernacht mit guter Musik, kühlen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten – das ist „Musik to go“ bei „Swinging Schifferstadt“.

Am 1. August laden sieben Bands zeitgleich in verschiedenen Gaststätten bei freiem Eintritt zum Lauschen und Flanieren ein. Mehr braucht es nicht zum Wohlfühlen in der Schifferstadter Innenstadt, wo Musikerinnen und Musiker Unterhaltung auf hohem Niveau bieten. Ab 19.30 Uhr treten die Bands bis etwa 22.30 Uhr jeweils im 45-Minuten-Takt auf, soweit möglich unter freiem Himmel. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr der Stadtpark als zusätzliche Spielstätte.

Alle Locations sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Der Eintritt ist frei.

Schillerplatz – „Dixie Heroes“

Die Dixie Heroes präsentieren feinsten New-Orleans-Jazz mit viel Blech und rhythmischer Energie. In originalgetreuer Garderobe der 1920er-Jahre sorgt das mobile Ensemble sowohl musikalisch als auch optisch für Aufmerksamkeit. Auf dem Programm stehen Klassiker wie Ice Cream, Hello Dolly, All of Me, Take the A-Train und St. Louis Blues – Hits aus der Ära, als der Jazz entstand. Gespielt werden Evergreens aus Ragtime, Swing und Dixieland, die den Zauber New Orleans und die Südstaaten-Atmosphäre lebendig werden lassen.

Goldhaus –

„Duo Lagerfeld“

Das Duo Lagerfeld aus Heidelberg (Kontrabass/Gesang und Gitarre/Gesang) interpretiert bekannte Jazzstandards in ihrer ursprünglichen Form als Songs – mit ins Deutsche übertragenen Texten. Im Vordergrund stehen Klang und Geschichten der Lieder, die neu entdeckt und erzählt werden. Das Programm folgt dem Motto „alte Kleider in neuem Gewand“ und verbindet Klassiker mit wortwitzigen Eigenkompositionen, präsentiert in einem kosmopolitischen, kreativen Stil.

Marktplatz/Rathausvorplatz – „Blue Bird Big Band“

Die Blue Bird Big Band der Musikschule Speyer besteht aus 25 Jazzbegeisterten im Alter zwischen 13 und 70 Jahren unter Leitung von Klaus Gehrlein, der das Ensemble 1993 gründete. Mit klassischer Big-Band-Besetzung – Trompeten, Posaunen, Saxofone, Rhythmusgruppe und Gesang – bietet die Formation ein Repertoire von Swing über Latin und Funk bis hin zu gefühlvollen Balladen. Anspruchsvolle Arrangements, expressive Soli und groovende Rhythmen prägen die Auftritte bei Stadtfesten, Jubiläen und Konzerten.

DREYER’s Chalet –

„Hot Four“

Seit über zwanzig Jahren begeistern die Hot Four bei Konzerten, Festivals und Swing-Tanz-Events mit Spielfreude und Humor. Ausgehend vom Jazz der 1920er- und 1930er-Jahre sowie den Klängen von Louis Armstrong und Duke Ellington, mischt die Band Elemente aus Pop, Funk, Reggae, Tango und Salsa in ihr Programm. Mit Klarinette oder Saxofon, Kornett, Banjo oder Gitarre und Basssaxofon erinnert der Sound an traditionelle Südstaatenbands, swingt aber auch wie die Orchester Harlems. Mal melancholisch wie ein Tangoorchester, mal groovy wie eine Funkband – dazu Gesang im Barbershop-Stil. Was alles verbindet, ist die spürbare Freude am Musizieren.

Salischer Hof – „South West Oldtime All Stars“

Seit ihrer Reunion 2018 haben sich die South West Oldtime All Stars als feste Größe in der europäischen Traditional-Jazz-Szene etabliert und über 250 Konzerte gespielt. Die Musiker aus dem Südwesten Deutschlands, allesamt studierte Jazzer, widmen sich mit Leidenschaft allen Facetten des Classic Jazz. In Hot-Four-Besetzung präsentieren sie ein vielfältiges Programm aus ihrem Repertoire – ein Genuss nicht nur für Liebhaber des traditionellen Jazz.

Fuchsbau – „Ten String“

Das Trio Ten String bietet einen „musikalischen bunten Blumenstrauß“, der sich von gängigen Coverbands abhebt. Mit Gitarre, Violine, Kontrabass und Gesang bringen die Musiker Folk, Bluegrass, Rock, Hard Rock und Country auf die Bühne – stets im eigenen Stil. Bekannte Hits der letzten vier Jahrzehnte werden mit Groove, Spielfreude und individueller Note neu interpretiert. Ten String sorgt für ein einzigartiges Konzerterlebnis, das sich von anderen Bands absetzt.

Stadtpark – „Salon du Jazz“

Seit 14 Jahren begeistert die vierköpfige Combo Salon du Jazz auf vielfältigen Bühnen mit eigenen Kompositionen. Die instrumentale Musik reicht von lyrisch-verträumt bis groovig-dynamisch und wird von Alltagserlebnissen, Literatur und Reisen inspiriert. Das Repertoire bewegt sich zwischen Cool Jazz, Latin, Blues und Jazzrock-Fusion. Neben Saxofon- und Gitarrensoli prägen Kontrabass und originelle Percussion den transparenten, ausdrucksvollen Sound.

Das Stadtmarketing-Team freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltung wird gefördert von der Sparkasse Vorderpfalz, der Thüga Energienetze GmbH und der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG.

Straßensperrung zu Swinging

Schifferstadt

Gaststättenjazzfestival in der Innenstadt, 01.08.2025

Schifferstadt. Am 1. August 2025 findet in der Zeit von 19:30 bis 22:30 Uhr das Gaststättenfestival „Swinging Schifferstadt“ in der Innenstadt statt. Zur Durchführung der Veranstaltung und um den Besucherinnen und Besuchern einen sicheren Zugang zu ermöglichen, ist es erforderlich die Kirchenstraße in der Zeit von 18 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr zu sperren. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf die Raiffeisenstraße, Kleine Kapellenstraße und Marktplatz, da die Straßen in dieser Zeit nicht angefahren werden können. Die Große Kapellenstraße und Bäckergasse sind bis zur Straßensperrung Einmündung Kirchenstraße bzw. Kleine Kapellenstraße befahrbar.

Die PKW-Stellplätze in der Kirchenstraße, Raiffeisenstraße, Kleine Kapellenstraße und Marktplatz können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Private Parkplätze im gesperrten Straßenbereich können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Bitte parken Sie frühzeitig Ihr Fahrzeug um. Ausweichmöglichkeit ist in dieser Zeit der Parkplatz in der Jakobsgassen und in der Hauptstraße. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt