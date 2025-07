Umzug nach Schifferstadt

In den vergangenen Monaten wurde die Räume im ehemaligen Sparkassengebäude in Schifferstadt kräftig umgebaut und modernisiert. Nun sind sie bereit für ihre neue Aufgabe: Am Dienstag, 29. Juli, werden die KFZ-Zulassungs- und die Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises nach Schifferstadt verlegt und offiziell eröffnet.

Der Umzug in die Bahnhofstraße 37 verlegt nicht nur zwei wichtige Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung mitten in den Rhein-Pfalz-Kreis, sondern geht auch mit mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger einher.

„Der Umzug der Zulassungs- und Führerscheinstelle nach Schifferstadt ist ein gewaltiger Schritt hin zu mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises“, betont Landrat Clemens Körner. Die neue Zulassungsstelle des Kreises gibt außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf den Umzug der gesamten Verwaltung nach Schifferstadt, wie der Landrat weiter erklärt: „Es gibt dort viel mehr Platz sowohl für die Mitarbeiter als auch für strukturierte Arbeitsabläufe. Das wiederum wird die Wartezeiten deutlich reduzieren.“ Damit bietet die Zulassungsstelle auch ideale Voraussetzungen für die Interkommunale Zusammenarbeit mit Frankenthal, die in diesem Bereich für das kommende Jahr geplant ist.

Die hellen und großzügigen Räume im knapp 700 Quadratmeter großen Erdgeschoss des Gebäudes wurden durch den Umbau so optimiert, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert bearbeitet werden können. Direkt am Eingang werden die Kunden an insgesamt acht Schaltern – sechs für die Zulassung, zwei für Führerscheine – von den Mitarbeitenden der Kreisverwaltung empfangen, die sich dann persönlich um die Anliegen der Kunden kümmern werden. Für komplexere Vorgänge steht zudem ein weiterer abgetrennter Raum zur Verfügung.

Parkplätze vor der Tür

Die Zulassungsstelle glänzt zudem mit einer hervorragenden Erreichbarkeit: Direkt vor der Tür stehen kostenfreie öffentliche Parkplätze zur Verfügung und der Bahnhof ist nur etwa zehn Gehminuten entfernt.

Vor und nach dem Umzug legen die Mitarbeitenden der Zulassungs- und Führerscheinstelle zusätzliche Arbeitsschichten ein, um eine reibungslose Umstellung zu garantieren. Anschließend gelten in Schifferstadt die bisherigen Öffnungszeiten der Zulassungs- und Führerscheinstelle, Termine werden wie gehabt über die Website des Kreises vergeben. Darüber hinaus wird die Kreisverwaltung noch im August den Mittwochvormittag als festen Zeitraum einrichten, zu dem die Bürgerinnen und Bürger ohne Termin bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle vorsprechen können – natürlich dann mit Wartezeit.

Aus Sicherheitsgründen kann in Schifferstadt – wie schon bei der Zulassungs-Außenstelle in Heßheim – nur mit EC- oder Kreditkarte gezahlt werden. Bargeld wird in Schifferstadt nicht angenommen. Die Kreisverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger dringend darum, dies zu beachten. Weitere gute Nachrichten gibt es für alle, die ihre Behördengänge lieber online erledigen: Die Online-Zulassung ist nun wieder geöffnet und über die Website des Kreises erreichbar. Damit können unter anderem Neuzulassungen, Um- und Abmeldungen, Reservierungen von Wunschkennzeichen und weitere Angelegenheiten bequem von zuhause aus erledigt und mit Paypal bezahlt werden. Damit ergänzt die Kreisverwaltung ihr Angebot an Onlinediensten, das auch weiterhin stetig ausgebaut wird.