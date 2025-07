Arbeiter in BASF-Werk schwer verletzt – Unfall mit Säure

Bei der BASF SE in Ludwigshafen ist ein Mitarbeiter mit einer ätzenden Substanz in Kontakt gekommen. Die Verletzungen waren so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Bei einem Arbeitsunfall im Stammwerk des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist ein Mann am Abend schwer verletzt worden. Bei Abfüllarbeiten in einem Betrieb im Werksteil Nord habe der Mitarbeiter ein Salpetersäuregemisch ans Bein bekommen,

teilte BASF mit. Er sei vor Ort von einem Notarzt der Firma erstversorgt und schließlich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden.

Salpetersäure ist ein chemisches Zwischenprodukt und wird zur Herstellung weiterer Chemikalien eingesetzt. BASF zufolge ist der Stoff unter anderem giftig beim Einatmen und verursacht schwere Verätzungen der Haut.