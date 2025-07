Picknickkonzerte am Bahnweiher: Vier Tage Musik, Sommer und gute Laune

Musik in entspannter Atmosphäre auf selbst mitgebrachten Picknickdecken oder anderen Sitzgelegenheiten bei hoffentlich wunderschönem Wetter genießen – von Donnerstag, 17. bis Sonntag, 20. Juli haben Sie bei den Picknickkonzerten am Schifferstadter Bahnweiher die Gelegenheit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei.

Mitzubringen sind gute Laune, Sitzgelegenheiten wie Picknickdecke oder Klappstühle und alle Leckereien und Getränke, die sie vor Ort verzehren möchten. Gerne sorgt das Team der Fischerhütte ebenfalls für Ihr leibliches Wohl.

Donnerstag, 18:30 Uhr: „Pälzer Cantry Bänd“

„Konsekwent pälzisch“ präsentiert die Pälzer Cantry Bänd ihre Lieder in einem wilden Mix aus Country, Reggae, Rock und Blues.

Die vier sympathischen Jungs vom Land singen vom Kersche-Kersche-Määdsche, vom Schiffschaukelbremser oder vom Pälzer Easy Rider. Dabei erklären sie ihrem Publikum ganz beiläufig, dass etliche weltbekannte englische und amerikanische Hits ursprünglich auf traditionelle pfälzische Volkslieder, Balladen und Bänkelgesänge zurückgehen. Und zum Beispiel auch, dass die Bee Gees aus Bisterschied in der Nordpfalz stammen und ihre ersten Lieder im örtlichen Dialekt komponierten und warum „Cantry Music“ richtigerweise mit „a“ geschrieben wird.

Freitag, 18:30 Uhr:

„Abby´s Case“

Ein Quartett das „unplugged“und leicht verstärkt, Musik auf exzellentem Niveau bietet. Songs aus den Bereichen Rock, Pop und Soul werden für den eigenen Akustik-Stil arrangiert. Gitarren, Bass, Percussion und mehrstimmiger Gesang – mehr brauchen die 4 Musiker nicht, um das Publikum zu begeistern.

Samstag, 18:30 Uhr:

„Asbury Park“

Die Bruce Springsteen Tribute Band aus dem Rhein-Main-Gebiet. Benannt nach der Stadt in New Jersey, wo alles begann! Und genau dort macht Asbury Park weiter und bringt den rauen, unverwechselbaren Sound der legendären E-Street Band der 70er und 80er Jahre zurück auf die Straße. Asbury Park spielt nicht nur alle großen Hits des Bosses, sondern interpretiert auch die unbekannteren und leiseren Perlen. Dabei geht es den sechs Jungs von Asbury Park nicht um ein Imitat des übergroßen Vorbildes, sondern um das Zelebrieren der fantastischen Songs von Bruce Springsteen – gemeinsam mit dem Publikum. Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise durch das Jungleland, über die 10th Av. und durch die Thunderroad bis hin zum Promised Land des Rock’n’Roll. Lassen Sie uns gemeinsam die Glory Days feiern. und im Dunkeln tanzen. Asbury Park – We’re going to rock you into the ground!

Sonntag, 11 Uhr: „Big Band Dudenhofen“

Die Big Band Dudenhofen ist eine Formation, die bereits seit mehreren Jahrzehnten die Pfälzer Musikszene bereichert. Mit einer Besetzung von 20 sympathischen Musikerinnen und Musikern, die in einer klassischen Big Band-Besetzung spielen, bietet die Band ein vielseitiges musikalisches Erlebnis. Unter der Leitung von Lothar Sprengart sorgen Bläsersätze aus Saxophonen, Trompeten und Posaunen und deren Solisten sowie eine kraftvolle Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Klavier für einen vollen, mitreißenden Sound. Ergänzt wird die Band durch eine stimmgewaltige Sängerin, die das Repertoire perfekt abrundet.