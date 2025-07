Erinnerungen an der Tafelrunde

Als Gertrud Schott jung war, war an ein festliches Menü nicht zu denken. „Wir hatten damals nichts zu essen“, erinnert sie sich an die schlimmen Zeiten während und nach dem Ersten Weltkrieg. Mit 96 Jahren darf sich Schott verwöhnen lassen in illustrer Runde und mit Speisen, deren Namen neugierig machen.