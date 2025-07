Kalifornischer Knabenchor zu Gast in Schifferstadt

Anlässlich des internationalen Pueri-Cantores-Festivals vom 16. bis 20, Juli in München wird der „Golden Gate Boys-Choir and Bellringers“ unter Leitung von Steven J. Meyer aus dem kalifornischen Oakland zuvor drei Tage zu Gast bei der Jungen Kantorei der Pfarrei Heilige Edith Stein sein. Die „Golden Gate Boys-Choir and Bellringers“ waren bereits im Juni 1996 in Schifferstadt. Die ersten Kontakte wurden aber schon bei einem Pueri-Cantores-Kongress in Rom zum Jahreswechsel 1993/94 geknüpft, ein „Antrittsbesuch“ folgte im Jahre 1995 während einer USA-Reise der Jungen Kantorei in San Francisco.

Gleich an ihrem Ankunftstag, am Sonntag, 13. Juli, findet um 19 Uhr in der St. Jakobuskirche ein Begegnungs-Konzert mit den jungen Sängern statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Es wird auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Konzert mit „Glockenläuter“ werden. Auch Dekanatskantor Georg Treuheit wird zwei tolle Orgelwerke zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, über eine Spende würden sich die jungen Gäste freuen.

Am Montag ist eine Besichtigung des Heimatmuseums, eine Führung im Dom zu Speyer samt Turmbesteigung sowie ein Chorkonzert im Dom vorgesehen. Am Dienstag werden die jungen Sänger um 9 Uhr im Gottesdienst in St. Jakobus zu hören sein. Ein besonderes Erlebnis wird für die Gäste eine Fahrt an die schöne Weinstraße, nach Neustadt und Gimmeldingen, sein. Um 18.30 Uhr wird der „Golden Gate Boy-Choir and Bellringers“ ebenfalls einen Gottesdienst musikalisch umrahmen und ein Kurzkonzert in der Kirche St. Ulrich in Deidesheim geben. Am Mittwoch geht es dann zusammen mit einer Gruppe der Jungen Kantorei nach München zum „Internationalen Chorfest“ der Pueri Cantores.

Auf diesem 45. Chorfestival des Kinder- und Jugendchorverbandes werden rund 4 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Ländern in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. 170 teilnehmende Chöre wird es dort ein Anliegen sein, unter dem Motto „Cantate Domino – Vielstimmig für den Frieden – #comeandsing“ für den globalen Frieden singen, um ein eindringliches Zeichen internationaler Freundschaft und friedlicher Chormusik zu setzen. Das Festival selbst ist das Herzstück der internationalen Begegnung des Chorverbandes „Pueri Cantores“ (eine internationale katholische Chororganisation mit jungen Sängerinnen und Sängern). Dieses Mal ist Deutschland der Gastgeber des allzweijährlich stattfindenden Festivals. Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, übernehmen gemeinsam die Schirmherrschaft über das Festival. Konzerte, Friedensgebete, Gottesdienste, Offenes Singen, Workshops und weitere Programmpunkte finden am Marienplatz, Frauenplatz, der Münchner Residenz sowie in zahlreichen Innenstadtkirchen, sozialen Einrichtungen und der Münchner Umgebung statt.

Zum letzten Mal hatte im Dezember 2023 der 44. Internationale Kongress des „Pueri Cantores“ in Rom stattgefunden. Der an Ostern verstorbene Papst Franziskus hatte sich dabei in einem Grußwort an die Kinder und Jugendlichen gewandt: „Ihr singt gut, mein Kompliment!“