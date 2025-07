Nina Wisniewski ist die neue Leiterin der Kita am Wald

Spannend, vielfältig und einfach schön – so empfindet Nina Wisniewski ihre neue Stelle in Schifferstadt. Die 45-Jährige ist seit Anfang Juni die neue Leiterin der Kita am Wald und tritt damit in die Fußstapfen von Diana Grädler, die die Einrichtung Ende Juni verlassen hat.

Die staatlich geprüfte Heilerziehungspflegerin studiert aktuell noch Soziale Arbeit über einen Online-Zugang an der Fachhochschule Wiesbaden. Bevor sie ihre Stelle in Schifferstadt antrat, war sie als Koordinatorin im Integrationsbereich in Speyer und anschließend als Leiterin einer integrativen Kindertagesstätte in Bad Bergzabern tätig.

Die Kita am Wald ist für Nina Wisniewski „ein Ort der Begegnung, Bewegung, Phantasie und Erfindung“. „Die Einrichtung und ihr Team bieten den Kindern die Möglichkeit, sich selbst zu spüren, geerdet zu werden und durch die Vielfalt der Erkundung ein Gefühl für die eigenen Stärken zu erkennen“, sagt sie.

Die Kita am Wald sei eine tolle Kita mit einem sehr guten und stabilen Fundament – „das möchte ich gerne erhalten und weiterführen.“ Gemeinsam mit dem Team, den Eltern, den Kolleginnen und Kollegen aus Rathaus und Stadtbücherei sowie den Kooperationspartnern aus dem Alten- und Pflegeheim möchte die neue Kita-Leiterin die Kinder begleiten und ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. „Das Hand-in-Hand-Arbeiten ist für mich das Wichtigste, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen“, sagt sie, „ich freue mich auf viele, neue und spannende Abenteuer!“