Jubiläumsmagnete „75 Jahre Stadtrechte – Gemeinsam wachsen“ ab sofort erhältlich

Auch Jubiläumsbriefmarken „Stadt unter dem Goldenen Hut“ weiterhin verfügbar

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Stadtrechteverleihung bietet die Stadt Schifferstadt ab sofort ein neues Sammlerstück für Bürgerinnen, Bürger und Interessierte an: Jubiläumsmagnete mit dem offiziellen Signet „75 Jahre Stadtrechte – Gemeinsam wachsen“. Die Magnete sind im praktischen 5er-Set für 5 Euro an der Infotheke des Rathauses erhältlich – und können dort während der regulären Öffnungszeiten erworben werden. Ein weiterer Schritt in Richtung Servicefreundlichkeit: In Kürze wird auch die Bezahlung über den neuen Kassenautomaten im Rathaus möglich sein. So können Bürgerinnen und Bürger ihre Einkäufe noch komfortabler abwickeln. Zusätzlich erinnert die Stadt daran, dass auch die Sonderbriefmarke „Stadt unter dem Goldenen Hut“ weiterhin erhältlich ist. Die Marke ist eine beliebte Erinnerung an das Stadtjubiläum und eignet sich hervorragend zum Versenden festlicher Post oder als Sammlerobjekt.

Mit den Magneten und Briefmarken wird das Jubiläum auf besondere Weise greifbar – und bringt ein Stück Stadtgeschichte direkt nach Hause.