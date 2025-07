Vollsperrung der Kirchenstraße – Bauabschnitt 3 und 4 bis 6. August

Die Sanierungen der Gasleitungen in der Kirchenstraße gehen weiter voran. Nun wurde der 3. Bauabschnitt in der Kirchenstraße im Teilstück zwischen Marktplatz und Große Kapellenstraße eingerichtet. Dieser Bauabschnitt endet voraussichtlich Mitte Juli. Im Anschluss folgt der 4. und letzte Bauabschnitt zwischen der Großen Kapellenstraße und der Burgstraße. Dieser Bauabschnitt endet voraussichtlich am 6. August.