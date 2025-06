„Café 75“ – Mit Poesiealbum und alten Fotos

Vergangene Woche öffnete in Schifferstadt um 15 Uhr das „Café 75“ seine Pforten – leider nur für kurze Zeit und als einmaliges Vergnügen. Die Einladung galt einem ganz besonderen Personenkreis: Bürgermeisterin Ilona Volk hatte alle Bürgerinnen und Bürger ins Pfarrheim Herz-Jesu in der Salierstraße eingeladen, die im Jahr 2025 ihren 75. Geburtstag feiern – oder bereits gefeiert haben – und aktuell in Schifferstadt wohnen.