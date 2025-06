Editorial Samstag, 7. Juni 2025

Liebe Leserinnen,

warum sind Kooperationen im Druckbereich für Zeitungen – obwohl sie in einem Konkurrenzverhältnis stehen – in Deutschland völlig normal? Und warum haben konkurrierende Zeitungen einen gemeinsamen Zustelldienst?

Es ist längst gängige Praxis, dass Zeitungsverlage im Bereich der Druckproduktion zusammenarbeiten – und das aus gutem Grund. Diese Kooperationen sind nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch logistisch effizient und medienpolitisch unbedenklich. Der Hintergrund ist klar: Die Herstellung einer Zeitung ist mit erheblichen Kosten verbunden. Moderne Druckmaschinen sind teuer in der Anschaffung und im Unterhalt. Gleichzeitig geht die Auflagenhöhe vieler regionaler und lokaler Zeitungen seit Jahren zurück, was die Stückkosten steigen lässt. Um diese Entwicklung auszugleichen, nutzen Verlage zunehmend gemeinsame Druckzentren. So lassen sich Ressourcen bündeln, Produktionsprozesse optimieren und Kosten senken – ganz ohne Einfluss auf die redaktionelle Unabhängigkeit. Diese Form der Zusammenarbeit ist rechtlich zulässig und medienethisch unproblematisch, solange die redaktionelle Trennung gewahrt bleibt. Und genau das ist in der Praxis der Fall: Die Verlage arbeiten weiterhin unabhängig voneinander, berichten eigenständig und vertreten ihre je eigene publizistische Linie. Die gemeinsame Nutzung einer Druckerei hat darauf keinerlei Einfluss – sie betrifft rein technische Abläufe. Auch ökologisch spricht vieles für eine solche Kooperation. Wenn mehrere Zeitungen in einem regionalen Druckzentrum produziert werden, reduziert das Transportwege, spart Energie und schont Ressourcen – ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Medienproduktion.

Ähnliches gilt für die nächtliche Zustellung der Zeitungen. Auf den ersten Blick scheint es auch hier widersprüchlich: Zeitungen, die inhaltlich und wirtschaftlich miteinander konkurrieren, arbeiten beim Zustelldienst zusammen. Doch dahinter steckt eine einfache wirtschaftliche Logik. Die Zustellung von Zeitungen ist aufwendig und teuer. Jeder Verlag müsste eigene Zusteller beschäftigen, eigene Routen planen und Fahrzeuge bereitstellen. Das wäre nicht nur ineffizient, sondern auch teuer. Wenn mehrere Zeitungen jedoch denselben Zustelldienst nutzen, können die Kosten für Personal, Transport und Logistik geteilt werden. Ein gemeinsamer Zustelldienst ermöglicht es, mehr Haushalte in kürzerer Zeit zu beliefern – unabhängig davon, welche Zeitung bestellt wurde. Die Verlage profitieren von der gemeinsamen Infrastruktur, ohne auf ihre redaktionelle Unabhängigkeit zu verzichten. Auch wenn Zeitungen im Inhalt Konkurrenten sind, macht Zusammenarbeit im Hintergrund – wie bei der Zustellung und bei Druck – wirtschaftlich und organisatorisch Sinn. Es ist ein Beispiel dafür, wie Kooperation helfen kann, in einem sich wandelnden Medienmarkt zu bestehen.

