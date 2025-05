Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. So hat der 2015 verstorbene ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor 40 Jahren das Kriegsende in Europa und damit das Ende des Nationalsozialismus bezeichnet. Nochmals 40 Jahre später gedenken in der Schifferstadter St. Jakobus-Kirche gut 50 Menschen der Befreiung von einem menschenverachtenden System. Über der Trauer liegt die Hoffnung.

