10. Mai: Offizielle Eröffnung des neuen Stadtparks

Am Samstag, 10. Mai lädt die Stadtverwaltung von 14 bis 17 Uhr zur offiziellen Eröffnung des Stadtparks ein. Die Zugänge befinden sich in der Mannheimer Straße und in der Friedhofstraße.

Los geht es um 14 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeisterin Ilona Volk im Zentrum des Parks. Anschließend versorgt der Förderverein für Kirchenmusik St. Jakobus die Gäste mit Speis und Trank. Live-Musik liefern die Junge Kantorei und die Marching Band Brass2Go – sanfte Klänge gibt´s von JayPan. Der Jugendtreff hat ein Bastelangebot vorbereitet und wer möchte, kann den Park bei einer Rallye erkunden.

Kaum erwarten kann die Eröffnung Bürgermeisterin Ilona Volk: „Mitten im Herzen der Stadt haben wir mit vereinten Kräften einen Ort des Zusammentreffens und eine grüne Oase geschaffen, die uns einander näherbringen soll. Ich freue mich jetzt schon auf schöne Konzerte, gemütliche Abende unter freiem Himmel und fröhliches Kinderlachen.“

EIN Park für ALLE

Fünf Bereiche innerhalb des Stadtparks machen ihn zu einem vielfältigen und für alle Generationen ansprechenden Ausflugsziel: Würdevoll versetzte Grabsteine und acht Kulturdenkmäler bilden einen Ort zum „Erinnern und Gedenken“. Im Bereich „Sitzen, Liegen und Naturerlebnis“ laden Sitzgelegenheiten, eine große Picknick- und Liegewiese sowie ein Natur-Theater zum geselligen Beisammensein ein. Bepflanzte Hochbeete, insektenfreundliche Stauden, Sträucher mit essbaren Früchten und eine Obstbaumwiese sorgen für „NaturGenuss“. Der Bereich „Bewegung und Aktivität“ bietet eine Wipp-Saug-Pumpe zum Spiel mit Wasser, einen Barfußpfad, eine Calisthenics-Anlage sowie zwei barrierefreie Trampoline. Für „Treffen und Veranstaltungen“ steht mitten im Park das nachhaltig renovierte „Kleine Kulturhaus“. Stadtverwaltung Schifferstadt