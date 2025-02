Traditionelles Handwerk mit gutem Geschmack

Als Franz Weißenmayer am 2. März 1925 seine Bäckerei in der Schifferstadter Sommerstraße eröffnete, lief das Tagwerk noch ein wenig anders. Zunehmende Technisierung erleichterte das Handwerk in einigen Bereichen. Martin Weißenmayer, der das Geschäft in dritter Generation mit seiner Frau Birgit führt, setzt bei der Herstellung seiner Backwaren nach wie vor auf Ursprünglichkeit. Nach 100 Jahren lautet das Leitwort daher immer noch Qualität statt Quantität.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 1 .März 2025.