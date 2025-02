True Crime – die Entstehung unseres Grundgesetz

Das Grundgesetz ist als Provisorium entstanden und hat sich zu einer vorbildhaften Verfassung entwickelt, die auch schon als „Exportschlager“ definiert wurde. Doch wie kam es zu diesem Wunderwerk?

Der Vortrag behandelt die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes (unserer Verfassung), von seiner Geburtsstunde auf der Insel Herrenchiemsee (Verfassungskonvent im Jahre 1948) bis zu seinem In-Kraft-Treten am 23. Mai 1949 nach den Verhandlungen im Parlamentarischen Rat.

Es ist die unglaubliche Geschichte der Mütter und Väter unserer Verfassung, Schicksale, Anekdoten und spannende Ereignisse rund um die Entstehung eines Textes, welcher bis heute unsere Rechtsordnung als „objektive Werteordnung“ (so das Bundesverfassungs- gericht) prägt. Geschichten über Konrad Adenauer, Adolf Süsterhenn, Carlo Schmid bis hin zu Friedrich-Wilhelm Wagner und Elisabeth Seibert.

Referent ist Dr. Alessandro Bellardita, der mit diesem Vortrag ein zweites Mal im Alten Rathaus zu Gast ist. Bellardita, 1981 in Sizilien geboren, studierte Rechtswissenschaften in Mannheim und Heidelberg und ist seit 2012 im Justizdienst. Aktuell ist der Strafrichter, Publizist, Krimiautor, Speaker und Dozent Vorsitzender des Jugendschöffengerichts in Karlsruhe.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 20.02.2025 um 18:30 Uhr im Alten Rathaus in Schifferstadt statt. Veranstalter ist das Bündnis für Demokratie und Toleranz, das viele Interessierte Mitbürger gerne begrüßen möchte.