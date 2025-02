Seniorenkarneval in der Adlerstube

Schifferstadt. Am Dienstag, 25. Februar wird in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 von 14 bis 17 Uhr Fasching gefeiert. Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürgerinnen und Bürger, die den Bürgerbus in Anspruch nehmen wollen, können Ihre Fahrt montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter 06235 44-555 reservieren.