Frühjahrsputz in Wald und Flur Müllsammelaktion „Sauberes Schifferstadt“ vom 6. bis 8. März

Schifferstadt. Von Donnerstag, 6. März bis einschließlich Samstag, 8. März heißt es in Stadt, Wald und Flur wieder: Frühjahrsputz! Bürgermeisterin Ilona Volk und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Kindergärten ein, an der Aktion „Sauberes Schifferstadt“ teilzunehmen und den Müll im Stadtgebiet Schifferstadt zu sammeln.

Müllsäcke dafür können kostenfrei ab Montag, 3. März an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten oder am Samstag, 8. März, ab 9 Uhr am FSV 1913/23 e.V. Gelände an der Dudenhofener Straße abgeholt werden. Zum besseren Arbeiten werden Arbeitshandschuhe empfohlen, die selbst mitgebracht werden sollten. Gesammelt werden kann im ganzen Stadtgebiet, der Stadtservice sammelt die bereitgelegten Säcke (bitte gut sichtbar am Straßenrand bereitlegen!) anschließend ein.

„Mir ist durchaus bewusst, dass all diejenigen, die an einem solchen Tag mithelfen, Feld und Flur sauber zu halten, nicht diejenigen sind, die achtlos Dinge wegwerfen und verantwortlich für den Müll sind. Umso dankbarer bin ich für Ihr Engagement, gemeinsam ein Zeichen zu setzen und mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Volk.

Zur besseren Koordination der Sammelstellen kann vorab mit Christiane van Bemmelen (06235 44-229 oder christiane.vanbemmelen@schifferstadt.de) das Sammelgebiet abgesprochen werden. So kann vermieden werden, dass mehrere Gruppen an derselben Stelle sammeln. Zu