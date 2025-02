Trauerfeier und Beisetzung von Theo Magin

Die Trauerfeier für Theo Magin, Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Stadt, findet am Samstag, 8. Februar um 11 Uhr in der St. Laurentius-Kirche statt. Im Anschluss ist die Beisetzung auf dem Waldfriedhof.

Die Stadtverwaltung bittet darum, Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Südbahnhof abzustellen. Dort hat die Feuerwehr einen Shuttle Service eingerichtet. Um das Bilden von Fahrgemeinschaften wird gebeten, da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind.

Bürgerinnen und Bürger, denen es nicht möglich ist, an einen Sammel-Abholort zu gelangen, können den Bürgerbus nutzen. Das ehrenamtliche Team bietet zur Trauerfeier in der Kirche St. Laurentius am Samstag, 8. Februar eine Sonderfahrt an. Die Abhol-Fahrten starten um 9 Uhr. Nach der Trauerfeier werden die Bürgerinnen und Bürger wieder nach Hause gefahren.

Anmeldungen werden über die Rufnummer 06235-44-555 am Mittwoch, 5. Februar zwischen 16 und 18 Uhr entgegengenommen.