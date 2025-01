Sprechstunde des Radfahrer und Fußgängerbeauftragten entfällt

Wegen eines Terminkonflikts muss die Sprechstunde des städtischen Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten Martin Moritz am Mittwoch, 5. Februar abgesagt werden.

Am Mittwoch, 5. März von 16 bis 17 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 findet die nächste Sprechstunde statt. Fragen oder Probleme können jederzeit per E-Mail an rf-beauftragter@schifferstadt.de gesendet werden; auch persönliche Treffen sind nach Vereinbarung möglich.

Schifferstadts Radfahrer- und Fußgängerbeauftragter

Zu Fuß gehen oder Fahrradfahren ist gesund und schont die Umwelt – deshalb hat die Stadtverwaltung 2018 erstmalig den Posten eines ehrenamtlichen Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten ausgeschrieben. Bei städtischen Projekten und Maßnahmen achtet er auf praktikable Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer. Seine Meinung wird in den politischen Ausschüssen gehört. Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, ihre Wünsche und Anliegen. Darüber hinaus unterstützt er die Stadtverwaltung bei Projekten, wie zum Beispiel dem STADTRADELN.

Seit Januar 2021 ist Martin Moritz, der als Sachbearbeiter Einsatz bei der Wasserschutzpolizeistation in Germersheim arbeitet, Schifferstadts Radfahrer- und Fußgängerbeauftragter. Jeden ersten Mittwoch im Monat bietet er von 16 bis 17 Uhr eine Sprechstunde in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 an.