Die Hebesätze beschäftigen die Kommunen. Verschiedene Varianten – von horrenden Erhöhungen bis zum Bewahren der aktuellen Zahlen – stehen in den umliegenden Orten zur Entscheidung. In Schifferstadt hat der Hauptausschuss sich für einen Mittelweg entschieden, der dem Stadtrat empfohlen wurde. Der tagt am Donnerstag.

Über den Stand der Dinge informieren wir euch in der Ausgabe vom Mittwoch, 29. Januar 2025.