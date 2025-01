Vorurteile gegen Migranten abbauen und die Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund politisch zu vertreten – das sind die Ziele des Beirats für Migration und Integration. Die erste Sitzung des neu gewählten Beirats fand am 15. Januar in der Adlerstube statt. Acht Personen umfasst der neue Beirat, Vorsitzender ist Ralph Schäffner, stellvertretende Vorsitzende ist Laryssa Koch. „Die Gruppe ist sehr motiviert“, findet Patrick Poss, der als Erster Beigeordneter für die Bereiche Generationen und Soziales zuständig ist, „für Politik und Rathaus ist es sehr wichtig, Einblicke in die Herausforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund zu bekommen. Nur dann können sie fundierte Entscheidungen treffen und die Integration optimal fördern. Die Beiratsmitglieder sind da eine große Hilfe!“ Treffen des Beirats sind alle sechs bis acht Wochen vorgesehen. Alle Mitglieder können persönliche Schwerpunkte in die Arbeit einbringen. In Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen, wie dem Seniorenbeirat oder den Gleichstellungsbeauftragte sollen Ideen entwickelt und Projekte vorangetrieben werden. Kontakt zum Migrationsbeirat können Interessierte per E-Mail an rschaeffner@gmail.com aufnehmen.