Repair Café diesen Monat nochmals am Donnerstag, 14. November 

Schifferstadt. Am kommenden Donnerstag ist es wieder von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr soweit. Das Repair Café öffnet seine Türen. Es wird getüftelt und repariert. Treffpunkt ist im Jugendtreff, Neustückweg 1. Am Samstag, 16. November ist das „Repair Café“ allerding nicht geöffnet, wie die Stadtverwaltung fälschlicherweise in ihrer Pressemitteilung in unserer Montagsausgabe mitteilte. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.