Mehr Vorsicht an der Bordsteinkante

Gut zwei Millionen Rollatoren gibt es Expertenaussagen zufolge aktuell in Deutschland. Etwa 500.000, so die weiteren Schätzungen, werden jährlich dazu kommen. Allein diese Zahlen sind für den Sicherheitsberater für Senioren (SfS), Günther Neudeck, ausreichend dafür, erstmals auf maximale Vorsicht im Umgang mit dem Hilfsgerät hinzuweisen. Das will er in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht tun, denn dieser gehört der 76-Jährige seit dem 1. März dieses Jahres im Vorstand als Beisitzer an.

