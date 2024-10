16.10.: Sperrungen in Mannheimer Straße und Bahnhofstraße

Am Mittwoch, 16. Oktober muss die Bahnhofstraße an der Kreuzung zur Mannheimer Straße voll und die Mannheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 1 halbseitig gesperrt werden. Grund sind die Wartung und Reinigung des Regenüberlaufbeckens. Für die Mannheimer Straße gilt ab der Bleichstraße eine Einbahnstraßenregelung. Die Umleitung erfolgt über die Johannesstraße, Danziger Straße, Frederickstraße, Bahnhofstraße und Altenhofstraße. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, gilt in der Frederickstraße beidseitig absolutes Halteverbot während der Umleitung. Aufgrund einer privaten Baustelle in der Mannheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 6 ist auch hier eine halbseitige Sperrung bis voraussichtlich Mitte November eingerichtet.

Die Stadtverwaltung Schifferstadt bittet um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.