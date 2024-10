Knallbunt und gut gelaunt entlocken Frosch und Igel vom Garagentor an der Kita am Wald dem Betrachter unwillkürlich ein Grinsen. Dank der großzügigen Spende einer ehemaligen Kita-Mama verewigten die Graffitikünstler von „Wandkunst Speyer“ zwei der vier Gruppentieren auf den bisher eintönigen Garagentoren. Sowohl die Kinder als auch das Team der Kita am Wald sind hellauf begeistert vom Ergebnis. „Sobald wir das nötige „Kleingeld“ zusammenhaben, sollen auf einem weiteren Garagentor noch Eule und Schnecke dazukommen“, sagt Kita-Leiterin Diana Grädler. Dafür müsse allerdings erst noch „ein Weilchen“ gespart werden. Doch dann wären alle vier Gruppentiere der Kita am Wald auch im Außengelände vereint.