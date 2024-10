E-Bike-Ladestation am Schillerplatz wieder nutzbar

In den vier E-Bike- Ladefächer am Schillerplatz können ab sofort wieder Akkus aufgeladen werden. Nachdem die Fächer zuletzt häufiger zweckentfremdet wurden und die Schlösser ausgetauscht werden mussten, wurden nun PIN-Code-Schließfächer installiert. Nutzinnen und Nutzer wählen einen individuellen PIN zum Schließen und Öffnen der Fächer. So sind keine Schlüssel mehr notwendig. Eine detaillierte Anleitung ist in den Ladefächern angebracht.