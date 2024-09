Umfrage zum Stadtimage – jetzt teilnehmen!

Schifferstadt. Ob Goldener Hut, Altes Rathaus, belebte Plätze wie der Schillerplatz oder der Kreuzplatz, Einkaufen und Dienstleistungen in der Innenstadt, generationenübergreifende Angebote und die unterschiedlichsten Veranstaltungen – Schifferstadt bietet für die Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibenden und die Einpendler eine Vielzahl an attraktiven Angeboten. Die Stadtverwaltung Schifferstadt führt ab sofort eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger zur Erstellung eines Stadtimage-Konzeptes durch. Ziel ist es herauszufinden, wie die eigenen Bürgerinnen und Bürger das Image der Stadt wahrnehmen, welches Image der Stadt aktuell zugeschrieben wird und welche Stärken und Schwächen die Stadt hat.

Die Meinung aller Bürgerinnen, Bürger, Einpendler und Gewerbetreibenden ist wichtig! Die Umfrage ist ab sofort bis 16. Oktober online unter www.schifferstadt.de/stadtimage-umfrage abrufbar. Ebenso liegt sie im Rathaus aus. Der Fragebogen kann auch am Obst- und Gemüsetag am Sonntag, 29.9.24 am Stand des Stadtmarketings neben der Bühne ausgefüllt werden.

Unter allen Teilnehmern werden 3 x 100 Euro Einkaufsgutscheine von Schmagges verlost!

Die Stadtberatung Dr. Sven Fries aus Speyer unterstützt in diesem Projekt durch u.a. Moderation von internen Workshops und arbeitet gemeinsam mit der Stadtverwaltung Handlungsempfehlungen aus.

Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ wird dieses Konzept zu 90% gefördert!

Die Stadtverwaltung bedankt sich für die Teilnahme an der Umfrage.