VfK: Freier Eintritt als Dank an die Fans

Die Zuschauer beim ersten Kampf des VfK 07 in der Rheinland-Pfalz-Liga waren schwer enttäuscht, als der AV 03 Speyer nur mit fünf Ringern antrat. Mittlerweile hat der traditionsreiche AV 03 neben der Schüler- auch die Aktiven-Mannschaft aus der Liga abgemeldet.

Aus diesem Grund wurde der Sieg des VfK auch annulliert, der nach der Niederlage in Nackenheim nun noch ohne Punktgewinn ist. Dies möchte er am kommenden Samstag ausgleichen mit einem Sieg über den AC Thaleischweiler, der nach den Niederlagen in Nackenheim und gegen VfL Bad Kreuznach II Tabellenletzter der RLP-Liga ist.

Etwas ganz besonderes hat sich dabei der VfK ausgedacht: Er will seinen treuen Fans Dank sagen und gewährt jedem Zuschauer, der die Eintrittskarte gegen den AV Speyer vorlegen kann, freien Eintritt. Es ist eine kleine Wiedergutmachung, da die Zuschauer beim Saisonauftakt den vollen Preis bezahlt haben, aber nur fünf Kämpfe sehen konnten. „Es soll ein kleines Dankeschön sein“, sagte VfK-Vorsitzender Thorsten Libowsky.

Kommissarischer

Vorsitzender

Bis zur Mitgliederversammlung des Ringerverbandes Pfalz übernimmt der derzeitige Sportreferent des Verbandes, Thorsten Libowsky, den kommissarischen Vorsitz. Aus privaten Gründen hatte in den vergangenen Tagen die seit März 2020 amtierende Vorsitzende Ricarda Holub ihr Amt niedergelegt.

Für Libowsky stehen in den nächten zwei Wochen vor allem Gespräche mit dem Saarländischen Ringerverband über eine gemeinsame Liga an. Wie in der Pfalz ist es auch an der Saar schwierig, ausreichend bestückte Ligen zu bilden.

Die saarländische Landesliga zum Beispiel besteht aus fünf Mannschaften, die Oberliga aus sieben, wie nach dem Speyerer Rückzug auch die Rheinland-Pfalz-Liga.