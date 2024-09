Schifferstadt. Der 1961 in Ludwigshafen geborene und seit vielen Jahren in Dudenhofen lebende Maler Oliver Schollenberger zeigt im Alten Rathaus Schifferstadt vom 27.9. bis zum 13.10. 2024 seine Ausstellung „Schollenbergers Tierleben“.

Schollenberger arbeitet künstlerisch an mehreren Themen und Motiven, oft auch in Serien: Es gibt von ihm die Pfalzlandschaften, Erzähltafeln, Reisebilder, eine Serie mit Comic-Motiven, die Sportbilder, eine Reihe von abstrakten Farbvariationen und einige andere Motivgruppen. Seit vielen Jahren beteiligt er sich regelmäßig an Gruppenausstellungen in der Region und hatte Einzelausstellungen unter anderem in Speyer, Mainz, Berlin und Breslau.

Er arbeitet meist an mehreren Themen parallel. Dabei entstehen Zeichnungen und Acryl- und Aquarellmalereien, teilweise auch verbunden mit Schrift und Collageelementen.

Darüber hinaus kuratiert Schollenberger immer wieder größere Gruppenausstellungen, wie zuletzt „Tier des Tages“ in der Städtischen Galerie in Speyer. Diese Ausstellung wurde bestückt von 35 Rendsburger ZeichnerInnen, mit denen er sich alljährlich zu einem einwöchigen Zeichenseminar trifft und dort unter anderem Tiere zeichnet und malt.

In der Schifferstadter Ausstellung „Schollenbergers Tierleben“ liegt der Fokus ausschließlich auf seinen Tierbildern. Es erscheint ein gleichnamiger Katalog mit diesen Tierbildern, den einer der Rendsburger Zeichner und Autor Peter P. Neuhaus mit ihm gemeinsam gestaltet hat. Neuhaus wird in Schifferstadt zur Eröffnung sprechen.

Der Katalog beinhaltet überwiegend Blätter aus den letzten Jahren, aber auch einige bisher noch gar nicht gezeigte Arbeiten aus seinem Studium. Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden Aquarelle in einer individuellen Handschrift und besonderen Technik, wie der „Shoebill Abu Markub“, eine Darstellung eines Schuhschnabels oder seine Rhinozerosse, die zu seinem Markenzeichen geworden sind.

Eines dieser Nashörner ziert einen Wein, der von der Winzergenossenschaft Deidesheim eigens als „Rhino Vino“ kreiert wurde. Frisch abgefüllt und etikettiert, wird dies Rotwein-Cuvée zur Eröffnung präsentiert. Das Alte Rathaus in Schifferstadt ist für Schollenberger ein besonderer Ort mit dem er einige Verbindungen hat: Seit 2007 arbeitet er als Kunsterzieher in Schifferstadt, hat dort schon einmal ausgestellt und auch mit seinen Schülerinnen und Schülern eine Ausstellung über das historische Gebäude organisiert.

Zur Vernissage der Ausstellung sind alle Kunstinteressierte und Gäste recht herzlich eingeladen am Freitag, 27. September um 18 Uhr im Obergeschoss des Alten Rathauses. Musikalisch wird Bernhard Sperrfechter an der Gitarre die Ausstellungseröffnung bereichern. Im Anschluss ist die Ausstellung immer samstags und sonntags von 11-16 Uhr (auch über den Obst- und Gemüsetag) geöffnet. Der Künstler ist stundenweise auch persönlich anwesend.