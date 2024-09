VfK: Schon vor dem Kampf stand der Sieg fest

Nachdem man mehrere Monate auf einen Ringkampf in Schifferstadt warten musste, gab es am Samstag in der Neuen Kreissporthalle beim Gastgeber wie bei den Fans auf den Rängen lange Gesichter. Der AV 03 Speyer als Traditionsverein hatte für den Auftakt in der Rheinland-Pfalz-Liga lediglich fünf Ringer mit dabei und daher schon vor dem ersten Signal von Mattenleiter Mathias Schöfer den Kampf mit 40:0 verloren.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Montag, 16. September 2024.