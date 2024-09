Faire Wochen in Schifferstadt

Schifferstadt. Das Team der Fairtrade Stadt, des FAIReint Schifferstadt e.V. und des Weltladen hat einige Veranstaltungen für die Faire Wochen 2024 (13.9. – 29.9.2024) geplant. Eröffnet werden die Fairen Wochen am 13. September unter dem Motto „FAIR. Und kein Grad mehr“ auf dem Wochenmarkt auf dem Schillerplatz ab 10 Uhr mit FAIRkostung und Information.

Bereits 2023 war die Klimakrise als eine soziale Herausforderung nach Klimagerechtigkeit das Thema der Fairen Wochen. Das Konzept der Klimagerechtigkeit beinhaltet u.a. die Forderung, die Verursacher der Klimakrise stärker an der Bewältigung der Auswirkungen sowie an der Anpassung an die Folgen zu beteiligen.

In den Fairen Woche 2024 stehen insbesondere junge Menschen – sowohl im Globalen Norden als auch im Globalen Süden – im Fokus. Alle und besonders junge Menschen sind eingeladen, ihre Sicht auf das Thema einzubringen sich für mehr Klimagerechtigkeit einzusetzen.

Der Faire Handel setzt sich für mehr Klimagerechtigkeit ein und leistet selbst einen wirksamen Beitrag dazu, da er dazu beiträgt, Kleinproduzent widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen; auf verschiedenen Ebenen für mehr Klimagerechtigkeit eintritt, darunter Wirtschaft und Politik;klimaschonend wirtschaftet; nicht vermeidbare Emissionen in Pilotprojekten mit den Handelspartnern im Globalen Süden kompensiert. Handelspartner bei der Anpassung an die Folgen der Klimakrise unterstützt, z.B. durch die Bereitstellung von klimaresistentem Saatgut sowie Beratung; seine Handelspartner nach klimabedingten Naturkatastrophen unterstützt.

Es besteht auf dem Wochenmarkt die Möglichkeit den eigenen ökologischen Fußabdruck spielerisch mittels einem Fußspuren Parcour zu ermitteln.

Ökumenische Impuls-Gottesdienst zum Thema „FAIR. UND KEIN GRAD MEHR!“, am 16.09.2024 um 19 Uhr, Treffpunkt vor dem Rathaus

Viele Menschen machen sich große Sorgen: Hitzewellen, Dauerregen, Dürren und Überflutungen. Die extremen Veränderungen im Wetter sind weltweit beinahe täglich zu beobachten. Insbesondere die jüngere Generation steht vor ökologischen und sozialen Herausforderungen und Alle müssen Wege finden, im Einklang mit einer veränderten Natur zu leben. Die Auswirkungen des klimatischen Wandels sind nicht gerecht. Sie betreffen Generationen und Menschen an Orten, die sie nicht verschuldet haben. In dem Gottesdienst soll darüber nachgedacht werden, welchen Beitrag jeder für eine faire Zukunft leisten kann.

Kleidertausch am 20.09.2024 von 17 bis 19 Uhr im Pfarrzentrum

St. Jakobus

Nachhaltigkeit fängt im Kleiderschrank an. Wenn Lieblingsteile da sind, die nicht mehr angezogen werden, dann können sie hier getauscht werden. So können Alle neue Sachen finden und gleichzeitig Umwelt und den Geldbeutel schonen. Jedes Kleidungsstück, das nicht produziert werden muss, spart Ressourcen ein und verringert Müll.

Und so geht`s: Maximal 20 gut erhaltene Teile pro Person mitbringen.

Vor Ort sortiert jeder die mitgebrachte Kleidung nach T-Shirts, Pullover, Hosen usw.

Danach kann in aller Ruhe angeschaut, ausgewählt und anprobiert werden.

Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden nachhaltig an soziale Einrichtungen „fair“ teilt.

Wegwerfen und neu kaufen war gestern. Heute wird getauscht.

„Faire Bälle zum Fairtrade Stadt Geburtstag“ am 21.09.2024 ab 14:30 Uhr im Rathaus

Das Fest rund um den Ball findet am 21. September um 14:30 Uhr im und vor dem Rathaus statt. Es besteht die Gelegenheit den interessanten Vortrag zum Thema „Der Ball ist rund – Faire Ballproduktion in Pakistan“ von Robert Weber, Verkaufs- und Marketingleiter „BadBOYZ“ zu hören. Treffsicherheit oder einfach nur Spaß ist beim Torwandschießen auf dem Rathausvorplatz gefragt. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Zu Sekt oder alkoholfreien Getränken können faire Köstlichkeiten genossen werden.

Finanzielle gefördert wird diese Veranstaltung durch die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt.

„Tischlein deck dich“ am 28.09.2024 ab 18 Uhr auf dem Schillerplatz

Seit einigen Jahren lädt die Fairtrade Stadt am Samstag vor dem Obst- und Gemüsetag ab 18 Uhr auf den Schillerplatz zu einem Picknick bei Live-Musik ein. Jede und jeder ist eingeladen an den vorhandenen Biertischgarnituren Platz zu nehmen und das mitgebrachte Picknick in netter Gesellschaft zu verzehren. Mit den mitgebrachten Köstlichkeiten, wurden in der Vergangenheit beeindruckende Buffetts gezaubert. Nach dem „Geben und Nehmen“-Prinzip macht man anderen durch sein mitgebrachtes Essen Freude und kann anderes versuchen und genießen.

In diesem Jahr wird die Pälzer Cantry Bänd aus Kaiserslautern nach Schifferstadt kommen. Sie präsentieren ihre Lieder in einem wilden Mix aus Country, Reggae, Rock und Blues – und vor allem „konsekwent pälzisch“!

Die vier sympathischen Jungs vom Land singen vom Kersche-Kersche-Määdsche, vom Schiffschaukelbremser oder vom Pälzer Easy Rider. Dabei erklären sie ihrem Publikum ganz beiläufig, dass etliche weltbekannte englische und amerikanische Hits ursprünglich auf traditionelle pfälzische Volkslieder, Balladen und Bänkelgesänge zurückgehen.

Oder dass die BeeGees aus Bisterschied in der Nordpfalz stammen und ihre ersten Lieder im örtlichen Dialekt komponierten. Oder warum „Cantry Music“ richtigerweise mit „a“ geschrieben wird. Die interpalatinal aufgestellte Bänd – die Musiker stammen aus der Nord-, Süd-, West- und Vorderpfalz – entwickelte sich rasch zum Publikumsliebling bei den Fans von „Pälzer Mussick“ und konnte bereits mehrere Preise in Mundartwettbewerben gewinnen, u.a. den Publikumspreis im Wettbewerb „Lied für Lautern“.