Anpacken und Schifferstadt schöner, grüner und natürlicher machen: Helfende Hände für die Freiwilligentage gesucht

Schifferstadt. Vier Projekte und zehn Tage Zeit, um Schifferstadt schöner, grüner und natürlicher zu gestalten – fehlen nur noch fleißige Helferinnen und Helfer, die vom 21. bis 30. September frei nach dem Motto „Wir schaffen was“ kräftig mitanpacken.

Bei den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar können Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen und private Organisationen mit Unterstützung der Stadtverwaltung Projekte einreichen und über die Plattform www.wir-schaffen-was.de nach tatkräftiger Unterstützung suchen. Sie wollen die Ärmel hochkrempeln und mithelfen?

Die folgenden vier Projekte suchen noch helfende Hände:

Hobbygärtner aufgepasst!

Der Umweltbeauftragte der Stadt, Frank Schmitt, sucht Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Naturmaterialien und bei der Gestaltung von Außengeländen haben. Wer gut mit Gartenwerkzeugen wie Säge, Astschere und Co. umgehen kann, ist ebenfalls herzlich willkommen. Für die Aufwertung der Grünfläche am Neustückweg werden 15 Helfer gesucht, für ein weiteres Grünflächenprojekt an der Otto-Dill-Straße werden weitere fünf Helfer benötigt.

Wer Lust und Zeit hat, sich tatkräftig mit einzubringen, meldet sich zwecks Terminabstimmung direkt per E-Mail unter umweltbeauftragte@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235-9257478.

Für die Kinder: Umgestaltung an der Kita Entdeckungskiste

Ein neues Gartenhäuschen und einen Sichtschutz für den Zaun bauen sowie einen Weg anlegen – die Kita Entdeckungskiste möchte einen Teil ihres Außengeländes umgestalten und für die Kinder verschönern. Ein weiterer Wunsch ist es, zusätzlich ein Insektenhotel erstellen, sofern die Manpower dazu vorhanden ist. Gebraucht werden für dieses Projekt rund 30 Personen. Ansprechpartnerin für dieses Projekt ist Stefanie Ringelspacher, erreichbar unter stefanie@ringelspacher.de sowie telefonisch unter 015170091623.

Ein schönerer Hof für die Grundschule Süd

Auch die Grundschule Süd macht mit und startet eine Projektwoche zum Thema Schul- beziehungsweise Schulhofverschönerung. Dazu werden tatkräftige Helfer aus dem künstlerisch-handwerklichen Bereich gesucht.

Die Schule ist offen für Ideen, die gemeinsam mit der Schule erarbeitet und verwirklicht werden sollen. Infos und Anmeldung für dieses Projekt können per E-Mail unter gs-sued.schifferstadt@t-online.de sowie telefonisch unter 016094181810 erfolgen.

Info und Kontakt

Alle Projekte sind auf der zentralen Kommunikationsplattform unter www.wir-schaffen-was.de zu finden. Wer als Initiative oder Organisation noch ein Projekt für die Freiwilligentage einreichen möchte, kann sich nach wie vor unter dieser Website registrieren.

Das Team des Stadtmarketings unterstützt bei der Anmeldung von Projekten sowie bei der Registrierung als freiwillige Helfer. Alle Fragen rund um die Freiwilligentage in Schifferstadt beantwortet Frau Gräf vom Stadtmarketing unter Tel. 06235 – 44-129 sowie per E-Mail unter stadtmarketing@schifferstadt.de