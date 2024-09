Gemeinschaftskonzert der Chöre der Pfarrei Hl. Edith Stein Schifferstadt

Schifferstadt. Das wundervolle Instrument, die Vleugelsorgel, in der Pfarrkirche St. Jakobus in Schifferstadt, bedarf konstante Pflege und aufwendige Revisionen. Vor 25 Jahren wurde die Orgel von den renommierten Vleugels- Orgelbauern eingebaut und von dem Künstler Jaques Gassmann gestaltet. Zu sehen ist eine Jakobsmuschel, in Blautöne getaucht, in den Farben des Himmels und des Meeres.

Wir, die Chöre der Pfarrei, singen für ihren Erhalt, für ihre Revision, für ihre Pflege ein Benefizkonzert.

Das Gemeinschaftskonzert, eine musikalische Andacht, findet am Samstag, 7. September 2024, um 19:00 Uhr in der St. Jakobuskirche, Kirchenstraße in Schifferstadt statt.

Die Mitwirkenden sind: der Chor der Herz-Jesu Kirche, der Ökumenische Chor, die Gruppe Grenzenlos, der Chor an St. Jakobus.

Alle Chöre werden zu hören sein, sie werden jeweils die Highlights ihres Repertoires präsentieren und auch gemeinsam singen. Werke aus vielen Jahrhunderten werden zu hören sein. Von Bruckner und Haydn, Rheinberger und Elgar, zu Rutter und modernen Spirituals wird der musikalische Bogen gespannt. So erwartet Sie ein abwechslungsreiches Konzert.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Erhalt der Orgel wird gebeten.