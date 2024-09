Zwischen Gospel und Ramstein

Weit über 200 Konzerte in zwölf Jahren sprechen für sich. Das Ensemble StimmAlarm hat sich breit gemacht in der Region. Sechs toughe Frauen stecken hinter dem vielsagenden Namen. Denn der setzt das Publikum immer wieder in Alarmbereitschaft für beste Unterhaltung. Die Sommerserenade hat’s bewiesen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Mittwoch, 4. September 2024.