Schnelle (Selbst-)Hilfe für Radler

Viele Radfahrende treten regelmäßig kräftig in die Pedale. Was aber tun bei einem platten Reifen oder wenn man unterwegs feststellt, dass der Sattel falsch eingestellt ist?

Damit sich Radfahrerinnen und Radfahrer im Pannenfall schnell und einfach selbst helfen können, weihten der ADAC Pfalz e.V. und der MAC Schifferstadt, zusammen mit der Stadtverwaltung Schifferstadt am 29. September eine Radservice-Station am Waldfestplatz ein – eine weitere ist am Hauptbahnhof in Planung.

Die anderthalb Meter hohen Reparatursäulen sind mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet, darunter eine Fußluftpumpe inklusive Manometer, Reifenheber und verschiedene Werkzeugschlüssel. „Damit können kleinere Reparaturen am Fahrrad aber auch an Kinderwagen, Skateboard oder am Rollstuhl direkt vor Ort durchgeführt werden“, freut sich Bürgermeisterin Ilona Volk über das neue Angebot.

„Immer mehr Menschen nutzen in ihrer Freizeit oder für den Arbeitsweg das Fahrrad. Diesem Mobilitätswandel passen wir uns an und schaffen neue Angebote. Für die schnelle Selbsthilfe kann unsere Radservicestation von jedem und jeder und rund um die Uhr genutzt werden,“ erklärt Dr. Volker Kettenring, Vorstandsmitglied des ADAC Pfalz und Referent für Verkehr und Technik, das Engagement des Regionalclubs. Die Radservice-Stationen können rund um die Uhr von jedem und unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft genutzt werden. Vor Ort kümmern sich Ehrenamtliche des MAC Schifferstadt e.V., dass die Stationen und das Werkzeug in gutem Zustand sind. Bei der Eröffnung der Radservice-Station führte Pannenhelferin Sophie Fuchs das Equipment für Fahrrad-Reparaturen vor, dass alle Straßenwachtfahrer im Einsatzfahrzeug mitführen.