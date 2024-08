Der Queckbrunnen wurde zu einem Ort der Begegnung

Seit nunmehr 41 Jahren feiern der Verein für Heimatpflege Schifferstadt und der Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe im August gemeinsam das Queckbrunnenfest auf der Gemarkungsgrenze zwischen Schifferstadt und Dannstadt. In diesem Jahr fand das Fest an diesem idyllischen Ort am Sonntagnachmittag, 25. August statt und wurde vom Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe ausgerichtet. Traditionell wird das Treffen mit einem heimatkundlichen Vortrag eröffnet.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 31. August 2024.