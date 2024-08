2.000 Euro für die Horizont Stiftung für Seniorenhilfe

Schifferstadt. Am 26. August 2024 wurde von Vertretern der Schifferstadter Männergruppe Bagage eine Spende in Höhe von 2.000 € an die Horizont Stiftung für Seniorenhilfe aus Schifferstadt übergeben. Beim Frühlingsfest 2024 in Schifferstadt verkaufte die Männergruppe im Hof des Schifferstadter Unternehmens Axa Leibel und Fischer OHG, Schorle und Woiknorze zugunsten der Horizont Stiftung für Seniorenhilfe. An dieser Adresse fand ebenso die Spendenübergabe aus dem Erlös des Verkaufes an die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung, Andrea Schuff, statt. Albert Leibel rundete den Erlös auf die glatte Summe auf.

Die Männergruppe Bagage besteht aus einem Verbund von ca. 23 Freunden, die sich regelmäßig treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen und haben erneut die Horizont Stiftung unterstützt. Den Kontakt zur Gruppe wurde vor einiger Zeit von Manfred Jahn, Geschäftsführer der RH Senioren-Residenzen I GmbH in Schifferstadt hergestellt, der sich selbst als Mitglied zur Gruppe zählt.

Mit der Spende können u.a. weitere Aktivitäten für ältere Menschen in Schifferstadt finanziert werden, z. B. der zweite Kinonachmittag für Junggebliebene ab ca. 65 Jahren. Dieser findet am 1. Oktober 2024 um 15 Uhr im Rex-Kino-Center Schifferstadt statt. Eine separate Ankündigung zum Kinonachmittag wird es im Laufe der nächsten Wochen geben.

Wer Interesse hat, die Stiftung mit einer kreativen Spendenidee oder Spende zu unterstützen, meldet sich bei der Stiftung.

Es sind weitere Veranstaltungen in Schifferstadt und Umgebung geplant. Daneben unterstützt die Stiftung direkt von Altersarmut betroffene Menschen über ihre finanzielle Soforthilfe oder der monatlichen Patenschaftshilfe.

Kontakt

Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe, Hofstückstraße 26, 67105 Schifferstadt, Tel. 06235 958367 www.horizont-seniorenhilfe.de, E-Mail info@horizont-seniorenhilfe.de, Spendenkonto: HORIZONT Seniorenhilfe – DE32 6729 2200 0010 0813 78.

Text und Foto: Horizont Stiftung