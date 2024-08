Vorfreude auf die Wasserfarben

Elias (6) hat gut geschlafen in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der große Tag, der ihm bevorsteht, hat den Jungen nicht nervös gemacht. Dabei wird sich einiges für ihn ändern in der kommenden Zeit. Aus einem Kita-Kind ist ein Schul-Kind geworden. In Empfang genommen wird Elias mit den anderen ABC-Schützen im Hof der Grundschule Nord.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Mittwoch, 28. August 2024.